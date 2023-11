L'esterno dell'Udinese, Festy Ebosele, ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale irlandese per un affaticamento muscolare. Il numero 2 bianconero farà rientro a Udine in giornata per sottoporsi subito agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio. Alla ripresa del campionato l'Udinese sarà ospite della Roma all'Olimpico.

(Il Messaggero Veneto)