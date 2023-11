Udinese: doppia seduta verso la Roma. Lavoro di scarico per Kristensen, Kamara e Bijol

L'Udinese continua la preparazione in vista della gara contro la Roma in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico e valida per la 13esima giornata di campionato. Oggi la squadra di Cioffi ha svolto una doppia seduta: al mattino lavoro alternato tra campo e palestra con lavoro tattico per reparti, mentre al pomeriggio, dopo le fasi di attivazione, il gruppo ha svolto esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto.

Sono rientrati i nazionali Kristensen, Kamara e Bijol, che dopo le gare disputate con le loro selezioni hanno svolto lavoro di scarico, mentre Tikvic e Lovric hanno lavorato con il gruppo per tutta la seduta pomeridiana.

