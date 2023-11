Al Gewiss Stadium passa l'Inter: la squadra di Simone Inzaghi batte 2-1 l'Atalanta nell'11a giornata di campionato e si porta a quota 28 punti in classifica, salda in vetta. Apre le marcature Calhanoglu al 40' segnando il vantaggio dal dischetto, nella ripresa uno splendido gol di Lautaro Martinez consente agli ospiti di raddoppiare. Al 61' Scamacca, innescato da Lookman, accorcia le distanze ma non basta alla formazione di Gasperini: termina 2-1 per l'Inter. L'Atalanta resta a 19 punti.