Serie A, Verona-Lecce 2-2: Baroni e D'Aversa si dividono i punti in palio

Gara ad altissima intensità la penultima della tredicesima giornata di Serie A. Alle 18:30 sono scese in campo Verona e Lecce, allenate rispettivamente da Baroni e D'Aversa: le due compagini si sono divise il bottino in palio, uscendo dallo stadio con 1 punto per parte. Oudin ha aperto le marcature, Ngonge ha segnato il momentaneo 1-1 fino al gol del vantaggio dei pugliesi con il gol di Gonzalez. Al 77' Djuric ha segnato il gol del 2-2, il risultato definitivo.