Serie A: un minuto di raccoglimento su tutti i campi per le vittime del maltempo

Sarà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio di tutte le gare di tutti i campionati in scena nel weekend per le vittime del maltempo, lo ha deciso la Federcalcio:

"In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi)".

(figc.it)

