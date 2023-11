Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: Ederson pareggia nel recupero. 2-1 della Fiorentina al Bologna

Si concludono le due partite in scena nel pomeriggio di Serie A, valide per la 12esima giornata di campionato: la Fiorentina batte il Bologna 2-1, mentre in trasferta l'Atalanta agguanta il pari nel finale contro l'Udinese. Al Franchi apre le marcature Bonaventura al 17', poi dal dischetto Zirkzee ristabilisce la parità prima della rete di Nico Gonzalez su calcio di rigore che vale il 2-1. Con questo successo la squadra di Italiano sale a 20 punti in classifica, il Bologna resta a 18.

A Udine Walace sblocca il risultato sul finire del primo tempo, poi in pieno recupero Ederson evita la sconfitta all'Atalanta e regala il pari a Gasperini. I nerazzurri raggiungono quota 20 punti, l'Udinese 11.