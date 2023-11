Serie A, Torino-Sassuolo 2-1: decide Vlasic. Secondo successo consecutivo per i granata

L'undicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino per 2-1 contro il Sassuolo. I granata sono partiti subito fortissimo sbloccando il match al 5' con Sanabria, ma al minuto 18 è arrivato il momentaneo pareggio dei neroverdi con Thorstvedt. A metà secondo tempo Vlasic ha riportato in vantaggio il Torino, regalando così i tre punti agli uomini di Juric. Grazie a questo successo i piemontesi sono saliti al dodicesimo posto in classifica a 15 punti, mentre il Sassuolo resta quindicesimo a quota 11.