Serie A, Sassuolo-Salernitana 2-2: i neroverdi evitano la sconfitta grazie a Thorstvedt

Concluso il primo match del dodicesimo turno di campionato di Serie A. Alle 18:30 sono scese in campo da una parte il Sassuolo e dall'altra la Salernitana ultima in classifica. La squadra campana era passata in doppio vantaggio per effetto dei gol di Ikwuemesi prima e Dia poi, tutto in 20'. A pareggiare i conti la doppietta di Thorstvedt, bomber di giornata per i neroverdi: un gol al 36' e al 52'. Ochoa il migliore in campo della Salernitana: il portiere messicano ha respinto tutti i tentativi di completare la rimonta da parte del Sassuolo.