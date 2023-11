Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: Raspadori ed Elmas portano i partenopei momentaneamente al quarto posto

Il Napoli sbanca l'Arechi e batte 0-2 la Salernitana nel derby campano valido per l'undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 13' con Raspadori e hanno blindato il risultato con la rete di Elmas, entrato dalla panchina, all'82. Con questo successo i partenopei salgono momentaneamente al quarto posto in classifica con 21 punti, mentre la Salernitana di Inzaghi, ancora a secco di vittorie dopo 11 giornate, resta ultima a quota 4 punti.