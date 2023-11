Serie A, Milan-Udinese 0-1: Pereyra regala i tre punti ai bianconeri

Si conclude con la vittoria dell’Udinese per 1-0 sul Milan l’ultimo anticipo del sabato di Serie A. Il gol del match è firmato Roberto Pereyra, che regala i tre punti ai bianconeri e li fa uscire dalla “zona retrocessione”. Il Milan invece resta fermo a 22 punti, terzo in classifica in attesa degli altri match in programma domani a e lunedì. Sì ripartirà domani alle 12.30 con Verona-Monza, alle ore 15.00 Cagliari-Genoa, alle 18.00 Roma-Lecce e alle 20.45 Fiorentina-Juventus.