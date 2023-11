Serie A, Milan-Fiorentina 1-0: decide Theo Hernandez dal dischetto

Si conclude il sabato di Serie A con la vittoria del Milan contro la Fiorentina: a San Siro la gara valida per la 13esima giornata di campionato termina 1-0 per i rossoneri. Senza Olivier Giroud e Rafael Leao tra gli altri, la squadra di Stefano Pioli batte la viola di misura grazie alla rete di Theo Hernandez dal dischetto nel finale di primo tempo per un rigore guadagnato dall'esterno dopo un fallo di Parisi. Protagonista anche Maignan con un intervento miracoloso nel recupero su Mandragora.

Con questo successo il Milan sale a 26 punti in classifica, mentre la Fiorentina resta a 20, come l'Atalanta, a +2 sulla Roma che domani affronterà l'Udinese.