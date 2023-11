Serie A, Lecce-Milan 2-2: Sansone e Banda rispondono a Giroud e Reijnders. Annullato un gol ai pugliesi al 93'

Avanti 0-2 il Milan ha rischiato l'estrema beffa in casa del Lecce. I rossoneri stavano vincendo agevolmente per effetto dei gol di Giroud e Reijnders e la partita sembrava in controllo, ma nel secondo tempo il Lecce ha prima accorciato le distanze con Sansone e poi trovato il pareggio con Banda. Dopo il rosso a Giroud per doppio giallo il Lecce aveva addirittura trovato il gol della vittoria con Piccoli, al 93'. Rete annullata con l'utilizzo del var per uno "step on foot" rilevato dai giudici di gara.