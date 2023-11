Serie A, Frosinone-Empoli 2-1: Cuni e Ibrahimovic regalano la vittoria a Di Francesco

Il super avvio di stagione del Frosinone continua. I ciociari hanno battuto l'Empoli per 2-1 nel posticipo valido per l'undicesima giornata di Serie A grazie alle reti realizzate da Cuni e Ibrahimovic nel secondo tempo. Inutile, quindi, il gol di Caputo all'86. Con questa vittoria gli uomini di Di Francesco salgono all'undicesimo posto in classifica a quota 15 punti, mentre i toscani restano penultimi a 7.