Serie A, Empoli-Sassuolo 3-4: decide Berardi nel recupero. Vittoria in extremis del Frosinone: 2-1 al Genoa

Due partite decise nel recupero: nella 13esima giornata di campionato il Sassuolo vince 4-3 in casa dell'Empoli, mentre allo Stadio Benito Stirpe il Frosinone batte nel finale il Genoa 2-1.

Ad Empoli passa in vantaggio la squadra di casa grazie alla rete su rigore di Caputo al 4', poi al 12' Pinamonti pareggia e al 22' Matheus Henrique ribalta il punteggio. Alla mezz'ora Fazzini ristabilisce la parità e chiude il primo tempo sul 2-2. Nella ripresa Berardi dal dischetto porta avanti il Sassuolo, recuperato all'86' dal gol di Kovalenko, poi nel recupero è ancora Berardi a siglare il 4-3 e a regalare la vittoria alla formazione di Dionisi.

A Froinone Soulé al 34' porta in vantaggio la squadra di Di Francesco, ma quattro minuti dopo arriva il pareggio di Malinovskyi. In pieno recupero, al 94', Monterisi firma il successo per il Frosinone.