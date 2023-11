Sassuolo: lesione ai flessori per Viti, out con la Roma

Mentre la Roma domani sarà impegnata in casa del Servette in Europa League, il Sassuolo prosegue la preparazione al Mapei Football Center: al mattino i neroverdi si sono sottoposti alla terza sessione stagionale dei Test Mapei, nel pomeriggio invece seduta d’allenamento composta da riscaldamento, giochi di posizione con transizione, esercitazioni tecnico-tattiche e partite su campo ridotto. Domani è previsto un allenamento pomeridiano per la squadra di Alessio Dionisi.

Da segnalare l'infortunio di Mattia Viti, che ha riportato una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra e ha già iniziato l’iter riabilitativo: sarà assente domenica contro la Roma.

(sassuolocalcio.it)

