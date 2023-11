Mentre la Roma è impegnata in serata sul campo del Servette in Europa League, prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo in vista del match di campionato contro i giallorossi in programma domenica alle 18.00. I neroverdi si sono allenati nel pomeriggio e hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e partita a tutto campo. Anche domani è previsto un allenamento pomeridiano.

(sassuolocalcio.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE