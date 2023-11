Roma-Udinese: Mourinho esulta insieme a un raccattapalle dopo il gol del 3-1 di El Shaarawy

Vittoria importante per la Roma che batte 3-1 l'Udinese in casa e sale al quinto posto solitario in classifica. Il gol nel finale di El Shaarawy ha chiuso virtualmente la gara e ha permesso a José Mourinho di tirare un sospiro di sollievo, col tecnico portoghese che ha sfogato la sua gioia girandosi verso la tribuna e abbracciando il raccattapalle vicino alla panchina, trascinandolo ed esultando con lui. Un gol a dir poco liberatorio.