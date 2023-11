Roma-Udinese, Mancini a segno su punizione di Dybala: i giallorossi tornano al gol su calcio piazzato dopo 51 giorni

La Roma ha sbloccato la sfida contro l'Udinese grazie alla pennellata di Paulo Dybala su punizione, il quale ha creato una traiettoria telecomandata per la testa di Gianluca Mancini, che ha bucato Silvestri. I giallorossi, noti per la loro bravura sui calci piazzati, ritrovano così il gol su questo fondamentale dopo quasi due mesi: l'ultima rete di questo tipo era infatti datata 5 ottobre e fu il colpo di testa di Belotti su calcio d'angolo di Paredes che valse il 4-0 contro il Servette nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League.

LR24