Roma-Udinese, i convocati di Cioffi: out Semedo

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società friulana tramite un comunicato, l'allenatore Gabriele Cioffi ha convocato 25 calciatori in vista del match contro i giallorossi. Assente Semedo per un problema muscolare.

I convocati

Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; 93 Padelli

Difensori: 3 Masina; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 18 Perez; 27 Kabasele; 29 Bijol; 31 Kristensen; 33 Zemura

Centrocampisti: 2 Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 11 Walace; 21 Camara; 24 Samardzic; 32 Payero; 37 Pereyra

Attaccanti: 7 Success; 15 Akè; 17 Lucca; 26 Thauvin; 80 Pafundi

(udinese.it)