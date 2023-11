Roma-Udinese: ancora out Smalling, c'è ottimismo per Renato Sanches

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma ospiterà l'Udinese nella 13esima giornata di campionato domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Verso la sfida contro la formazione di Cioffi il sito sportivo fa il punto sulle situazioni individuali in casa giallorossa: con ogni probabilità Mourinho non potrà contare ancora su Smalling, alle prese con un fastidio di cui non si conoscono i reali tempi di recupero.

Renato Sanches, invece potrebbe recuperare: il centrocampista portoghese non ha riportato nessuna lesione e c'è ottimismo per il suo recupero, anche se è difficile un impiego dall'inizio. Nelle prossime ore, al massimo sabato, tornerà ad allenarsi in gruppo e probabilmente sarà tra i convocati.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE