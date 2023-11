Roma-Lecce, sesto gol in nove partite per Lukaku: solo Batistuta ha fatto meglio nell'era dei tre punti

L'impatto di Romelu Lukaku alla Roma è stato a dir poco importante e il gol decisivo contro il Lecce nei minuti di recupero lo ha confermato. Il giocatore è arrivato così a 6 centri in 9 gare di campionato con la maglia giallorossa, e come scrive il portale di statistiche solo Gabriel Omar Batistuta ha fatto meglio all'esordio nell'era dei tre punti (10 gol per l'argentino).

