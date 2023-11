Roma-Lecce: più fischi del solito all'inno della Serie A da parte dell'Olimpico

Ancora più fischi del solito all'inno della Serie A da parte di tutto lo stadio. All'Olimpico va in scena Roma-Lecce, sfida valida per l'11a giornata di campionato e, dopo il botta e risposta tra José Mourinho e l'ad della Lega Luigi De Siervo, i tifosi fanno sentire la loro voce. Il tecnico portoghese, inoltre, ieri in conferenza stampa aveva sottolineato i soliti fischi che arrivano dal pubblico al momento dell'inno della Serie A.