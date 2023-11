ROMA-LECCE: le formazioni UFFICIALI. Dybala-Lukaku in attacco, El Shaarawy a sinistra (VIDEO)

La Roma non può più sbagliare. I giallorossi alle 18:00 scenderanno in campo di fronte ai propri tifosi per sfidare il Lecce di D'Aversa, con l'obiettivo di superare la Lazio e accorciare sulla zona-quarto posto. Non ci sarà ancora capitan Pellegrini, ma per la sfida di oggi José Mourinho recupera Paulo Dybala e Renato Sanches. Il primo inizia dal 1' al fianco di Romelu Lukaku, con El Shaarawy dirottato sulla fascia sinistra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

All.: D’Aversa.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Baccini-Margani. IV: Fourneau. VAR: Maggioni. AVAR: Piccinini.

