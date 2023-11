Roma-Lecce, la moviola: rigore concesso dopo l'on field review per tocco di mano di Baschirotto

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Lecce, sfida valida per l'11a giornata di campionato: la gara è diretta da Andrea Colombo. Di seguito i principali episodi arbitrali della gara:

2' - Bella azione di Aouar che si inserisce in area, Lukaku lascia scorrere per Dybala che tenta la conclusione di sinistro: la Joya chiede un tocco di mano di Baschirotto. Var al lavoro, che richiama all'on field review il direttore di gara Colombo: l'arbitro concede penalty per la Roma. Nessun giallo per il difensore del Lecce.