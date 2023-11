Roma-Lecce: esultanza pacata di Mourinho dopo il gol decisivo di Lukaku (FOTO)

Ancora una volta nei minuti di recupero, così come contro il Monza, la Roma trova tre punti importanti contro il Lecce con i gol di Azmoun e Lukaku. Rispetto alla sfida contro i biancorossi però l'esultanza di Mourinho è stata molto più pacata e controllata: il tecnico portoghese infatti ha pensato principalmente a richiamare Llorente e Kristensen, per comunicargli le ultime indicazioni per gestire i restanti minuti di recupero.

? Stavolta #Mou non esulta troppo. Prende tutto il tempo della festa sotto la Sud della squadra per prendere da parte prima #Llorente e poi #Kristensen#RomaLecce #AsRoma ??? pic.twitter.com/CNbMLIbiLv — laroma24.it (@LAROMA24) November 5, 2023