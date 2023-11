Napoli, ufficiale l'esonero di Garcia: Mazzarri nuovo allenatore (COMUNICATO)

Termina ufficialmente l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. L'ex allenatore della Roma paga i risultati deludenti ottenuti in questo inizio di stagione e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di optare per l'esonero del tecnico francese. Ecco la nota ufficiale: "La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

(sscnapoli.it)

Il sostituto di Rudi Garcia è Walter