Napoli, De Laurentiis: "Aggiudicazione diritti tv a cinque anni fatta ad arte per Lotito, gli serviva per il bilancio"

Intervenuto durante il convegno "Le nuove prospettive sulla riforma dello sport", il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente attaccato Claudio Lotito, il numero uno della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla questione diritti tv:

"Il concetto è che pensare di poter fare ad arte per Lotito un’aggiudicazione dei diritti tv a cinque anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio è una follia. Quando oggi tutto cambia di mese in mese. Poi quando abbiamo i nemici in casa, con l’AgCom che ritarda l’approvazione di una legge diventa difficile non fare retro pensieri"

(ansa)