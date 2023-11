Milan, Kalulu operato per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro: out 4 mesi, salta la Roma (COMUNICATO)

Allarme infortuni in casa Milan. Pierre Kalulu è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 19 della partita contro il Napoli a causa di un grave problema muscolare, tanto che è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in seguito alla rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Il difensore rossonero dovrà rimanere ai box per almeno 4 mesi, motivo per cui salterà la partita contro la Roma di metà gennaio (data e orario da confermare). Ecco il report medico: "AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".

(acmilan.com)

