Lecce, squadra quasi al completo in vista della Roma: personalizzato per Corfitzen e Dermaku, Listkowski out per influenza

Domenica alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'allenatore dei salentini, Roberto D'Aversa, può sorridere infatti ha recuperato praticamente tutta la squadra ad eccezione di Corfitzen, Dermaku e Listkowski: "Squadra al lavoro questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. In vista della gara con la Roma, il tecnico D'Aversa ha potuto contare sull'intera rosa a disposizione ad eccezione di Corfitzen e Dermaku che proseguono nel lavoro personalizzato e di Listkowski, a riposo per un leggero stato influenzale. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare prima della partenza alla volta della Capitale".

(uslecce.it)

