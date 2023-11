Lecce, per la Roma recuperano Blin, Burnete e Kaba. Ancora personalizzato per Corfitzen e Dermaku

Ricomincia l'allenamento del Lecce di D'Aversa dopo il brutto ko subito in Coppa Italia contro il Parma. Il club salentino è tornato in campo al golf resort di Acaya questa mattina, e dopo la seduta è stato emesso il report da parte dei canali ufficiali del club. Di seguito la nota ufficiale in cui si apprende del recupero di alcuni elementi della rosa che saranno a disposizione domenica per la gara contro la Roma in programma alle 18.00.

"Dopo l'impegno in Coppa Italia di ieri, i giallorossi si sono ritrovati subito in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con la Roma, in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Sono rientrati ad allenarsi regolarmente in gruppo Blin, Burnete e Kaba mentre proseguono nel lavoro personalizzato Corfitzen e Dermaku. Per la giornata di domani il tecnico D’Aversa ha programmato una seduta mattutina sempre sul campo dell’Acaya."

