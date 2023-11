Lecce, D'Aversa commenta la sconfitta in Coppa Italia: "Oggi era importante anche per la gara di domenica. La vittoria manca da un po'"

Pesante ko interno per il Lecce, che in Coppa Italia è caduto contro il Parma, davanti al proprio pubblico, con il pesante risultato di 2-4. Al termine del match Roberto D'Aversa, tecnico dei pugliesi, ha commentato la prestazione dei suoi:

"Era una partita importante, anche per come si andrà ad affrontare la partita di domenica. La partita di stasera serviva anche per il morale, la vittoria manca da un po'. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. non era semplice col doppio svantaggio recuperare la partita. Bisogna sempre giocare con entusiasmo, nonostante la sconfitta. Nel calcio quando commetti degli errori vieni punito. Dobbiamo far sì che gli episodi ci girino a favore".