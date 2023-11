Lecce, D'Aversa: "Dopo la Roma avrei voluto spaccare lo spogliatoio"

Alla vigilia della gara contro il Milan, l'allenatore del Lecce, D'Aversa, è tornato sull'ultima sfida con la Roma persa nel recupero: "Noi scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto. Il Milan è una squadra diversa, dobbiamo giocare con qualità per evitare le ripartenze. Posso garantire che il malumore dei tifosi c'era anche da parte nostra. A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti".