Lecce, Blin: "Cerchiamo sempre di fare la prestazione. Contro la Roma abbiamo sfiorato la vittoria"

Alexis Blin, centrocampista del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Hellas Verona, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il calciatore dei salentini è tornato a parlare della sconfitta contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Qual è lo stato d'animo post Roma e Milan?

"Cerchiamo sempre di fare la prestazione. Siamo stati molto vicini a vincere a Roma. Col Milan è stata una bella partita e potevamo vincere. Abbiamo le qualità per portare il risultato a casa".