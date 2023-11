Lazio, Sarri: "Il lavoro è il campionato, la Champions è la festa" - Provedel: "Il derby va preso di petto"

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Feyenoord in Champions League Maurizio Sarri parla anche del campionato: nel prossimo turno è in programma il derby domenica allo Stadio Olimpico. “Se abbiamo una possibilità di tornare in Europa è tramite il campionato. Giocare in Champions è bellissimo, dobbiamo farlo con determinazione ma dobbiamo avere la lucidità di pensare al resto - le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa -. Chi non va in Champions è nei guai. La Champions è la festa, il lavoro è il campionato”.

“La squadra è inca****a. Siamo arrivati da qualche risultato positivo in campionato, ma la brutta prestazione di Rotterdam ci ha fatto arrabbiare molto per colpa nostra. Stiamo lavorando bene ma non raccogliamo quanto dovremmo. Anche chi gioca meno ci sta dando dentro. Domani dobbiamo andare forte e ribaltarla, poi ci prepariamo al meglio per il derby. Che va preso di petto senza se e senza ma”, aggiunge il portiere della Lazio Ivan Provedel.