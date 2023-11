Lazio, Rovella: "Il derby è una partita diversa. Entrare in campo è stata una scossa di adrenalina incredibile"

LALAZIOSIAMONOI.IT - Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al portale biancoceleste e tra i vari temi trattati si è soffermato sul Derby della Capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

Il derby?

"È stato incredibile, era il mio primo derby. Dalle coreografie all’atmosfera che c'era, si sentiva che fosse una partita diversa".

Chi ti ha dato qualche consiglio? Chi era più in tensione?

"Il mister diceva che chi era qui da più tempo doveva dire qualcosa a noi 'nuovi' per farci capire il derby. Avendo giocato anni in Serie A guardavo sempre il derby, è bellissimo da vedere e già sapevo cosa significasse. Ho parlato con Luis Alberto e mi ha raccontato della sua prima volta. È stato bello entrare, è stata una scossa di adrenalina incredibile".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE