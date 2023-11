Lazio-Roma: terzo derby consecutivo in Serie A senza reti per i giallorossi, non accadeva dal 1996

Termina 0-0 il Derby della Capitale tra Lazio e Roma valido per la dodicesima giornata di Serie A. La partita è stata caratterizzata da tanta intensità ma poche occasioni e con il pareggio le due squadre hanno fatto un piccolo passo verso la zona Champions. In questi anni i giallorossi non hanno un buon feeling con la porta nei derby, infatti nelle ultime tre sfide di Serie A contro la Lazio non hanno trovato il gol. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, alla Roma non accadeva dal 1996, quando in quell'occasione furono 4 i derby senza segnare.

3 - La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tre incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 1996 (quattro in quell’occasione). Muro.#LazioRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 12, 2023