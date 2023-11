Lazio-Roma, i convocati di Sarri: presente Luis Alberto, out Zaccagni (FOTO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla Lazio tramite i propri profili ufficiali, Maurizio Sarri non potrà contare su Mattia Zaccagni, ancora ai box a causa della distorsione al ginocchio destro rimediata contro il Feyenoord. Presente, invece, Luis Alberto, il quale ha superato il problema al flessore.