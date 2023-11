Lazio-Roma: file consistenti ai prefiltraggi della Curva Sud (FOTO)

Alle 18.00 lo Stadio Olimpico sarà il teatro del derby tra Lazio e Roma, sfida valida per la 12esima giornata di campionato. A circa 45' dal fischio d'inizio si registrano file consistenti ai prefiltraggi per accedere in Curva Sud, che aprono e chiudono a intermittenza.

E tramite i social i tifosi si lamentano della situazione: "Tornelli chiusi. La gente fuori si sente male e non fanno entrare. Complimenti", si legge in una story su Instagram del profilo "canta_per_te".