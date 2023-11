Lazio, nessuna lesione al ginocchio destro per Zaccagni: il calciatore verrà valutato quotidianamente (COMUNICATO)

Apprensione in casa Lazio per le condizioni fisiche di Mattia Zaccagni in vista del Derby della Capitale di domenica. L'esterno offensivo dei biancocelesti è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 63 del match contro il Feyenoord, valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, a causa di un infortunio. Ecco il report medico diffuso dalla Lazio: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab".

(sslazio.it)

