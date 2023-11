Lazio, Luis Alberto: "Il palo nel derby? Peccato non sia entrato, quel gol avrebbe cambiato la partita"

LAZIO STYLE RADIO - Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del derby. Ecco le sue parole: "Il palo nel derby? Era un tiro difficile, con quella direzione di solito tocca il palo ed entra, ma questa volta non è stato così. È un peccato, non era una partita normale ma un derby. E quel gol avrebbe cambiato la gara. Non si può fare sempre lo stesso gioco. Bisogna anche attaccare la profondità e non andare sempre sull’uno contro uno per creare più difficoltà alla squadra avversaria".

