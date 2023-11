SKY SPORT - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nell'immediato pre-partita del match di Champions League contro il Feyenoord. Le sue parole sui prossimi impegni dei biancocelesti:

"Sono due manifestazioni distinte e separate. La dobbiamo onorare al meglio, ma dobbiamo recuperare terreno in campionato. Già domenica abbiamo il derby che vale molto per la città di Roma, una stracittadina e vale punti in classifica. Non dobbiamo sottovalutare nessuna delle competizioni".