Hellas Verona-Monza 1-3: super Colombo trascina i brianzoli. I biancorossi scavalcano momentaneamente la Roma e salgono all'ottavo posto

Il lunch match dell'undicesima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Monza è terminato 1-3 in favore degli ospiti. La partita è stata sbloccata al 41' da Colombo, che si è poi ripetuto al minuto 73. La sfida è stata chiusa dal colpo di testa di Caldirola all'84', che ha reso inutile il gol della bandiera realizzato da Folorunsho due minuti più tardi. Con questo risultato i brianzoli salgono all'ottavo posto in classifica con 16 punti e scavalcano la Lazio e momentaneamente la Roma (oggi impegnata contro il Lecce), ferme a quota 14; l'Hellas Verona invece resta in quartultima posizione con 8 punti.