Giudice Sportivo: 1500 euro di multa alla Roma per lancio di un fumogeno

Terminata l'11a giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, ammenda di 1500 euro al club giallorosso "per avere suoi sostenitori, al 96/305 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Inoltre, da segnalare anche la seconda sanzione per Renato Sanches e per Lukaku, la prima per Llorente, tutti ammoniti nel corso di Roma-Lecce.

