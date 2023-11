FOTO – Roma-Udinese 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Udinese, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Mancini. Dopo un inizio caratterizzato da una fase di studio, la Roma sblocca la partita su calcio piazzato: punizione di Dybala dalla trequarti, grande colpo di testa di Mancini, che buca Silvestri e porta in vantaggio i suoi. Gli uomini di Mourinho continuano ad attaccare e sfiorano il 2-0 con Pellegrini, ma la sua conclusione viene prontamente respinta da Silvestri. Nella seconda metà della prima frazione di gioco la Roma amministra il possesso, facendo terminare il primo tempo sul punteggio di 1-0. Ecco i migliori scatti dei primi 45 minuti di gioco.