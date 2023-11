Dopo il ko di San Siro per mano dell'Inter, la Roma riparte dall'Olimpico: nell'11a giornata di campionato la formazione di Mourinho ospita il Lecce di D'Aversa. Termina 0-0 la prima frazione di gioco: in avvio Lukuka fallisce dal dischetto l'occasione per portare avanti i padroni di casa, poi da segnalare i tentativi di Aouar, respinto da Falcone, e di Dybala. Gli scatti del match: