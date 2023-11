FOTO – Lazio-Roma 0-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Lazio-Roma, derby valido per la dodicesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sul punteggio di 0-0. La Roma inizia fortissimo e sfiora più volte il gol con Karsdorp, il quale non centra la porta in due occasioni. All’11 Cristante va in gol, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco del centrocampista giallorosso al momento del tiro di uno scatenato Karsdorp. Al 24’ si sveglia la Lazio: Luis Alberto calcia potentissimo di prima intenzione dal limite dell’area, ma la sua conclusione si infrange contro il palo. Pochi minuti dopo il colpo di testa di Romagnoli impegna Rui Patricio, autore di un super intervento. La seconda metà del primo tempo è piuttosto spezzettata, caratterizzata da numerosi falli e alcune scintille in campo. Al 44’ Luis Alberto ha un’altra grande chance, ma calcia altissimo dall’altezza del dischetto. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.