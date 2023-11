Roma si ferma per il derby: alle 18.00 lo Stadio Olimpico è il teatro della sfida tra Lazio e Roma, sfida valida per la 12esima giornata di campionato. A circa un'ora e più dal fischio d'inizio la Roma è stata accolta dal delirio dei tifosi all'esterno dell'Olimpico al suo arrivo in pullman: fumogeni, cori e sciarpe per dare la carica ai giallorossi di José Mourinho.