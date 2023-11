Fiorentina-Juventus, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: "Nessun motivo per il rinvio". La Curva Fiesole: "Non si deve giocare" (FOTO)

"Sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell'organismo e delle stesse Autorità di pubblica sicurezza, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data". È la valutazione fatta dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus, in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. L'Osservatorio, che ha ascoltato le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, ha così preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di serie A. L'Osservatorio ha valutato inoltre che per lo svolgimento dell'incontro di calcio di questa sera sono state destinate risorse delle forze dell'ordine non sottratte in alcun modo da quelle impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione.

"Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione Toscana in corso in queste ore". Così in una nota il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. "Squadre di vigili del fuoco, di volontari, le colonne mobili giunte dalle regioni italiane, componenti sanitarie, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici di servizi, stanno svolgendo da venerdì un intenso lavoro per soccorrere la popolazione e per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità. Il tutto secondo la direzione ed il coordinamento degli attori istituzionali deputati alla gestione degli eventi di protezione civile. A queste attività sì aggiungono i servizi di sicurezza pubblica posti in essere da uomini e mezzi di Polizia di Stato, arma dei Carabinieri e Guardia di finanza che assicurano una costante attività di controllo del territorio anche per contrastare eventuali azioni di sciacallaggio e non verranno assolutamente sottratte a questo delicato ed importante compito. Dal punto di vista dell'ordine pubblico - conclude - la partita di calcio Fiorentina Juventus verrà gestita secondo lo schema di sicurezza predisposto nei giorni scorsi e non ci sarà sottrazione di uomini e mezzi alla primaria importanza di assistenza alle comunità colpite dagli eventi del maltempo".

Prosegue, invece, la protesta della Curva Fiesole che su Instagram due giorni fa ha pubblicato la seguente nota: "Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo - conclude - rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall'acqua".