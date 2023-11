Dybala bestia nera dell'Udinese: l'argentino coinvolto in 18 reti contro i friulani, solo Totti contro il Parma ha fatto meglio in A dal 2004/05

Paulo Dybala è la bestia nera dell'Udinese. Quest'oggi l'argentino ha fornito l'assist per il colpo di testa di Mancini, che è valso l'1-0 per la Roma. In tutta la sua carriera il numero 21 è stato coinvolto in 18 reti contro i friulani in Serie A e, come svelato dal portale di statistiche OptaPaolo, solo Francesco Totti (20 vs Parma) ha preso parte a più reti contro una singola avversaria nel torneo.

