Lazio, Immobile: “Il derby? Qualcosa che va oltre”

Ha parlato nel match program della società biancoceleste Ciro Immobile, in vista della partita di domani contro la Roma in programma alle 18.00. Queste le sue parole:

Il derby è una partita sempre emozionante, più delle altre vissute in carriera. È un qualcosa che va oltre, anche a livello di spettacolo sugli spalti, tifo e colori. L’attesa lo rende speciale: la città si blocca, tutti ne iniziano a parlare già da molte settimane prima".

Cosa ha lasciato la vittoria contro il Feyenoord, piegato dal tuo 200° gol in biancoceleste?

"La vittoria di martedì ci ha dato fiducia, sono stati tre punti importanti per il futuro di un girone davvero equilibrato. Spero che ci abbia lasciato tutta quella forza ed energia che ci servirà in vista del derby. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo e vogliamo recuperare".

Quattro vittorie e 6 gol nei derby: qual è il ricordo più bello finora?

”Ovviamente tutti i gol segnati nei derby sono sempre belli. Poi ci sono le reti più pesanti, quelle che ci hanno aiutato a portare a casa vittorie indimenticabili. I gol che ricordo con più piacere sono i due realizzati, tra andata e ritorno, nella semifinale di Coppa Italia del 2017, quando conquistammo la finale e qualche mese dopo vincemmo la Supercoppa italiana contro la Juventus".